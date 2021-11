La cometa di Rosetta passa vicina alla Terra: come vederla

9 Novembre 2021 – 19:45

La cometa 67P/Churyumov Gerasimenko sta passando a poca distanza dal pianeta Terra ed è visibile anche con semplici strumenti: ecco come fare.

