Ecco quali sono i campioni di League of Legends che compaiono nella serie Netflix Arcane

9 Novembre 2021 – 17:25

Arcane è la nuova serie animata approdata su Netflix dedicata al mondo di League of Legends. Un mix tra elementi nuovi e conosciuti, godibile anche per chi con il gioco di Riot Games ha poco a che fare. Vi sono tuttavia alcuni rimandi per i fan di vecchia data di League of Legends, come i nove campioni tratti dal gioco, nella serie presenti come bambini o giovani ambiziosi. Ecco chi sono.Continua a leggere



Arcane è la nuova serie animata approdata su Netflix dedicata al mondo di League of Legends. Un mix tra elementi nuovi e conosciuti, godibile anche per chi con il gioco di Riot Games ha poco a che fare. Vi sono tuttavia alcuni rimandi per i fan di vecchia data di League of Legends, come i nove campioni tratti dal gioco, nella serie presenti come bambini o giovani ambiziosi. Ecco chi sono.

Continua a leggere Arcane è la nuova serie animata approdata su Netflix dedicata al mondo di League of Legends. Un mix tra elementi nuovi e conosciuti, godibile anche per chi con il gioco di Riot Games ha poco a che fare. Vi sono tuttavia alcuni rimandi per i fan di vecchia data di League of Legends, come i nove campioni tratti dal gioco, nella serie presenti come bambini o giovani ambiziosi. Ecco chi sono.

Fonte: Fanpage Tech