Europol arresta altri tre membri del gruppo REvil

8 November 2021 – 18:10

Europol ha arrestato in Romania e Kuwait tre affiliati al gruppo GandCrab/REvil, ritenuti gli autori di oltre 5.000 attacchi ransomware.

