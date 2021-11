Cosa sono i codici numerici che appaiono durante le partite di Dazn

8 November 2021 – 12:51

I codici di numeri e lettere non appaiono solo nelle partite dell’emittente in streaming, e soprattutto non sono legate a disguidi o problemi di trasmissione: si tratta di una soluzione tecnica adottata nella trasmissione di eventi a pagamento anche da Sky e altre emittenti in tutto il mondo con uno scopo ben preciso.Continua a leggere



I codici di numeri e lettere non appaiono solo nelle partite dell'emittente in streaming , e soprattutto non sono legate a disguidi o problemi di trasmissione: si tratta di una soluzione tecnica adottata nella trasmissione di eventi a pagamento anche da Sky e altre emittenti in tutto il mondo con uno scopo ben preciso.

Fonte: Fanpage Tech