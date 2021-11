New World: Amazon ammette tutti i problemi del suo MMORPG

7 Novembre 2021 – 19:45

Amazon Games ha condiviso un lungo post con i giocatori di New World, facendo il punto sui tanti bug che affliggono il gioco.

