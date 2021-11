DAD o non DAD? Ecco gli Hybrid Learning Spaces

7 November 2021 – 15:19

Il dilemma che pone in alternativa la scelta tra DAD e non-DAD, potrebbe avere risposta nel metaverso: così ci prova Microsoft nella scuola.

The post DAD o non DAD? Ecco gli Hybrid Learning Spaces appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico