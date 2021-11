Atlassian: l’Italia, il cloud e il New Normal

7 November 2021 – 10:00

Il nostro paese assume un’importanza centrale per la strategia di Atlassian focalizzata su cloud e New Normal: forte crescita del business.

The post Atlassian: l’Italia, il cloud e il New Normal appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico