Una coppia di ottantenni si è fatta aiutare a finire The Last of Us 2 da un ragazzo reclutato online

6 November 2021 – 13:17

Karen Klein e il marito Bruce si sono innamorati del titolo sviluppato da Naughty Dog mentre cercavano un modo per tenersi occupati e attivi, ma hanno trovato da subito le dinamiche del gioco troppo complesse. Si sono rivolti a un sito di annunci in cerca di qualcuno che insegnasse loro a giocare, trovando un ragazzo che si è presentato da loro per due volte alla settimana ad aiutarli.



Fonte: Fanpage Tech