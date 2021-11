Terza dose: Garante Privacy risponde a Bertolaso

6 November 2021 – 12:33

Il Garante della Privacy risponde a Guido Bertolaso: la chiamata attiva per la terza dose non viola la privacy dei cittadini, come specificato a luglio.

