Resident Evil Welcome to Raccoon City: il nuovo trailer del film risveglia l’orrore

6 November 2021 – 12:28

In uscita nelle sale cinematografiche il 24 novembre, il film Resident Evil Welcome to Raccoon City trona a fare paura in un secondo trailer ufficiale.

The post Resident Evil Welcome to Raccoon City: il nuovo trailer del film risveglia l’orrore appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico