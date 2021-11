macOS Monterey: Apple corregge il bug sui vecchi Mac

6 November 2021 – 13:05

Apple ha rilasciato un fix che risolve il problema causato da macOS Monterey sui vecchi Mac, ma solo per i modelli con chip T2 non ancora aggiornati.

The post macOS Monterey: Apple corregge il bug sui vecchi Mac appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico