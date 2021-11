GTA 5 in uscita su Nintendo Switch? Il rumor spunta in rete

6 Novembre 2021 – 22:45

GTA 5 e altri videogiochi targati Rockstar Games sarebbero in dirittura d’arrivo sulla console ibrida di Nintendo. Parola di insider!

The post GTA 5 in uscita su Nintendo Switch? Il rumor spunta in rete appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico