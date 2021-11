Come prenotare la terza dose di vaccino contro Covid-19, regione per regione

6 Novembre 2021 – 9:20

Le somministrazioni delle terze dosi sono partite anche per gli over 60 che abbiano terminato il ciclo primario di vaccinazione almeno da sei mesi. Le modalità di prenotazione però variano da regione a regione. Ecco come

Fonte: Wired