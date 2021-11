WD_Black SN850: NVMe PCIe 4.0 per una velocità fino a 7000MB/s, il top assoluto

5 November 2021 – 19:12

Il WD_Black SN850 rappresenta attualmente il top di gamma di Western Digital con velocità di lettura di 7000MB/s e 5300MB/s in scrittura.

The post WD_Black SN850: NVMe PCIe 4.0 per una velocità fino a 7000MB/s, il top assoluto appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico