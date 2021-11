VerificaC19 è un’app che discrimina le persone?

5 November 2021 – 16:15

La nuova mobilitazione dei No Green Pass ha preso di mira la versione Android dell’applicazione VerificaC19: migliaia i commenti negativi pubblicati.

