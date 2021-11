Tre trucchi per iPhone che ti migliorano la vita

5 November 2021 – 18:48

Alcune delle funzionalità più utili dei telefoni prodotti dalla casa di Cupertino sono nascoste dietro a trucchi poco noti ma facili da imparare. Ecco come impostare timer rapido in due tocchi dello schermo, chiudere tutte le app aperte in una volta e spostarsi con precisione all'interno del testo che si sta scrivendo.



Fonte: Fanpage Tech