Questo sito ti permette di rigiocare (gratis) a Dune II, lo storico videogioco del 1992

5 November 2021 – 12:35

Dune II: The Building of a Dynasty porta chi gioca a dover scegliere una delle tre fazioni presenti (Atreides – Ordos – Harkonnen) per conquistare il pianeta Arrakis. Esplorazione, tattica e assalti contro i nemici sono i pilastri su cui si regge il titolo che, se giocato oggi, riaccende le fiamme della nostalgia.Continua a leggere



Dune II: The Building of a Dynasty porta chi gioca a dover scegliere una delle tre fazioni presenti (Atreides – Ordos – Harkonnen) per conquistare il pianeta Arrakis. Esplorazione, tattica e assalti contro i nemici sono i pilastri su cui si regge il titolo che, se giocato oggi, riaccende le fiamme della nostalgia.

Continua a leggere Dune II: The Building of a Dynasty porta chi gioca a dover scegliere una delle tre fazioni presenti (Atreides – Ordos – Harkonnen) per conquistare il pianeta Arrakis. Esplorazione, tattica e assalti contro i nemici sono i pilastri su cui si regge il titolo che, se giocato oggi, riaccende le fiamme della nostalgia.

Fonte: Fanpage Tech