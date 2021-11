La novità di WhatsApp che rende inutile lo smartphone

5 Novembre 2021 – 14:25

A partire da questi giorni la cosiddetta funzionalità multi-dispositivo verrà presentata in modo definitivo a tutti gli utenti su WhatsApp Web: i primi avvisi hanno iniziato a diffondersi presso gli iscritti già in questi giorni e propongono di aggiornare l'app per il browser a una nuova versione.



Fonte: Fanpage Tech