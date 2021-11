Il riconoscimento di persona per ottenere lo Spid con Poste diventa a pagamento

5 Novembre 2021 – 11:25

Per ottenere lo Spid tramite le filiali delle Poste bisognerà pagare 12 euro, un costo che andrà a coprire il sistema di riconoscimento di persona necessario per il rilascio dell’identità digitale, obbligatoria da ottobre per utilizzare i servizi online della Pubblica Amministrazione.

Fonte: Fanpage Tech