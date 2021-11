Cosa può fare chi ha ricevuto un vaccino contro Covid-19 non autorizzato dall’Unione europea

5 Novembre 2021 – 21:20

Nel caso di vaccini non riconosciuti da Ema, come Sputnik, Aifa e ministero della Salute danno il via libera alla dose “booster” di vaccini Pfizer-BioNTech o Moderna entro sei mesi dal completamento del primo ciclo vaccinale

Fonte: Wired