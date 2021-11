Alexa muove la musica da una stanza all’altra

5 November 2021 – 10:27

L’aggiornamento di ottobre per Alexa include una funzionalità che consente di muovere la riproduzione musicale da una stanza all’altra.

