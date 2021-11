Windows 11: le app preinstallate non si aprono

4 November 2021 – 10:45

In seguito alle segnalazioni degli utenti, Microsoft ha confermato che alcune app di Windows 11 non si aprono a causa di un certificato scaduto.

