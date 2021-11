Sony WF-SP800N: le cuffie pensate per lo sport, ideali per ogni occasione

4 November 2021 – 19:08

Gli auricolari Sony WF-SP800N sono cuffie dedicate all’attività sportiva, ma dotate di una versatilità che le rende perfette per ogni utilizzo.

The post Sony WF-SP800N: le cuffie pensate per lo sport, ideali per ogni occasione appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico