Revolut, le carte personalizzate anche in Italia

4 November 2021 – 10:27

Revolut lancia le proprie carte di credito personalizzate anche in Italia, consentendo di esprimere al meglio il proprio stile direttamente tramite l’app.

The post Revolut, le carte personalizzate anche in Italia appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico