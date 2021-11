NFT e calcio: aste anche per il Barcellona

4 November 2021 – 11:57

Partnership tra il club catalano e la piattaforma Ownix che metterà all’asta, sotto forma di NFT, alcuni dei migliori momenti della sua storia.

