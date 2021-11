La storia del GigaChad, l’ultramaschio metà meme, metà leggenda metropolitana

4 Novembre 2021 – 20:25

La sua immagine in bianco e nero circola da anni tra i forum di discussione e i social network ed è stata sempre più spesso adottata in forma di meme per descrivere l’archetipo finale del maschio muscoloso e virile. La sua origine però risale al set fotografico di un progetto artistico nato anni fa.

Fonte: Fanpage Tech