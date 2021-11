La Corporate Social Responsibility come strumento a supporto delle persone

4 Novembre 2021 – 12:15

La “integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate”. Questa la definizione che, nel 2001, la Commissione Europea ha dato della Corporate Social Responsibility (Responsabilità Sociale d’Impresa), poi aggiornata, dieci anni più tardi, in quella di “responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società”: ciò significa che, per le aziende, la crescita economica non deve essere vissuta come l’unico obiettivo, ma deve integrarsi con l’attenzione e la tutela dell’ambiente e del benessere della società, nella direzione di un fondamentale sviluppo sostenibile.

Dai dati relativi al nostro Paese di un recente studio di EY, per il 72% degli italiani intervistati le aziende dovrebbero porsi come leader alla guida di azioni positive verso ambiente e società

Un concetto, un modo di fare impresa, che se già importante di per sé assume un ruolo ancora più decisivo in un mondo che oggi è alle prese da una parte con le sempre più importanti sfide ambientali, e dall’altra, nel mezzo della crisi pandemica, con quelle economiche e sociali che quest’ultima ha contribuito a generare. Un mondo, in sostanza, nel quale il concetto di sostenibilità – a tutto tondo – è sempre più centrale, e verso il quale la soglia d’attenzione dei cittadini risulta essere in crescita. E tutto ciò ha contribuito a rendere la CSR, come componente fondamentale della sostenibilità, non più soltanto il giusto approccio etico all’agire delle imprese, ma una vera e propria necessità: infatti, guardando ad esempio ai dati relativi al nostro Paese di un recente studio condotto da EY, il 72% degli italiani intervistati sostengono che le aziende debbano porsi come leader alla guida di azioni positive nei confronti dell’ambiente e della società.

È quindi necessario rispondere sul campo alle mutate esigenze ed aspettative dei cittadini, e le aziende del nostro Paese sembrano essere consapevoli di questo: infatti, stando ai dati del rapporto dell’Osservatorio Socialis, riferiti al 2019, “crescono di oltre il 25% gli investimenti rispetto alla precedente rilevazione, così come la percentuale di aziende che dichiarano il proprio impegno in iniziative di CSR, che sale al 92%, con una crescita di circa il 50% negli ultimi 18 anni”.

Le persone al centro

Se la tutela dell’ambiente nelle proprie attività è senz’altro un obiettivo fondamentale, però, le iniziative di CSR non si esauriscono in questo ambito, e questo è chiaro anche ai cittadini italiani: infatti, dai dati dello studio condotto da EY, emerge anche come gli italiani intervistati richiedano, oltre che maggiore trasparenza delle scelte ambientali (85%), anche un comportamento etico verso i lavoratori e la comunità (84%). Il sostegno alle comunità, il miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori, l’inclusione, sono anch’essi elementi imprescindibili nell’agire etico di un’impresa, e quindi sempre più richiesti dagli stessi cittadini. D’altra parte, il raggiungimento dello sviluppo sostenibile è un obiettivo che non passa soltanto attraverso il – fondamentale – rispetto per l’ambiente, ma anche da altrettanto decisivi aspetti di sostenibilità sociale.

Com’è quindi evidente, mettere in campo progetti e iniziative nella direzione della comunità, delle persone e dei lavoratori è fondamentale per le aziende, al pari di quelle nella direzione della tutela ambientale. Un concetto, questo, particolarmente chiaro a Fincons Group, uno tra i principali system integrator nazionali con attività in tutto il mondo che, nel corso degli anni, si è distinta per il proprio impegno nel campo della CSR, con iniziative virtuose – anche – nell’ambito del sociale.

Oggi più che mai, il benessere delle persone rappresenta uno degli obiettivi fondamentali per le aziende che hanno scelto di intraprendere un percorso di sviluppo sostenibile

“Oggi più che mai, il benessere delle persone rappresenta uno degli obiettivi fondamentali per le aziende che hanno scelto di intraprendere un percorso di sviluppo sostenibile – spiega Mara Barni, Group Communication Director di Fincons Group – “Viviamo in un’epoca dove l’innovazione ci sta portando verso una realtà di macchine guidate da un’intelligenza artificiale, oggetti interconnessi, auto senza pilota… ed è davvero molto facile cedere alla paura e pensare che non sia più l’uomo ad essere al centro degli obiettivi di tutta questa innovazione e trasformazione. Ma non dobbiamo cadere in questo errore. Mi piace pensare ad una sorta di illuminismo digitale, dove l’uomo deve avere il coraggio di servirsi della ragione, immaginando un mondo nuovo, ma adatto alla propria dimensione.” E questo è ancora più vero in un’azienda che, come Fincons, di innovazione digitale e tecnologia vive e che ha fortemente lavorato per integrare sempre più la CSR nella sua visione aziendale, ritrovando nelle proprie persone la sua forza motrice. Un impegno che mostra quanto sia importante, per non fare della CSR mero obbligo di bilancio, radicarla nell’operato dell’azienda, coinvolgendo tutti i livelli e traducendo le strategie in iniziative concrete in favore della collettività.

Continua Mara Barni: “Quella di Fincons è un’attenzione alla sostenibilità a 360 gradi. Siamo impegnati su più fronti con diverse iniziative benefiche a sostegno di comunità vicine, abbracciando associazioni che puntano sui valori dello sport come opportunità di integrazione, e di paesi del mondo più bisognosi. In particolare in Senegal, in un villaggio vicino a Dakar, si è agito sia sul fronte sanitario che educativo per aumentare il tasso di scolarizzazione, grazie alla costruzione di una nuova scuola.” Un elevato livello d’attenzione verso l’esterno dell’azienda che, d’altra parte, si riflette in uno altrettanto elevato rivolto all’interno. Parlando delle azioni realizzate da Fincons per garantire inclusione ed un sostegno alle proprie persone nel periodo emergenziale, quando la pandemia ha stravolto le “tradizionali” attività lavorative in presenza, Mara Barni ci ha raccontato: “Distanti, il rischio di sentirsi isolati può essere concreto, ecco allora che saper ravvivare le dinamiche di gruppo e saper stimolare la creatività, anche in contesti lavorativi nuovi, aiuta a non dimenticare l’importanza di un lavoro collaborativo. Diverse sono state le iniziative in Fincons di online Team Building e molto apprezzato è stato anche il progetto di Home Fitness, con allenatori professionisti a disposizione, per non dimenticare l’importanza di un benessere fisico che favorisse una maggiore concentrazione sul lavoro ed una costruttiva socializzazione extra lavorativa”.

Insomma, la CSR è un elemento fondamentale per l’agire delle imprese, e iniziative di questo tipo, con i benefici per la società che da esse derivano, lo dimostrano. Iniziative che, d’altra parte, partono da una profonda integrazione della CSR stessa nella visione aziendale: un passo fondamentale da compiere per affrontare un percorso lungo, come quello dello sviluppo sostenibile, nel quale il ruolo delle imprese potrà essere decisivo.

L’articolo La Corporate Social Responsibility come strumento a supporto delle persone è stato pubblicato originariamente su Tech Economy 2030 – Digital transformation for sustainability.

Fonte: Techeconomy