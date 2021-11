Google consente l’uso dei sistemi di pagamenti alternativi

4 November 2021 – 13:10

Google si adegua alla nuova legge coreana, consentendo agli sviluppatori Android di utilizzare un sistema di pagamento in-app alternativo.

