Cashback addio: il M5S non ci sta e rilancia

4 November 2021 – 16:30

Il partito è pronto a presentare una serie di emendamenti per recuperare il programma e ipotizza l’arrivo di un’ulteriore forma di rimborso immediato.

