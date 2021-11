2K potrebbe sviluppare FIFA al posto di EA Sports

4 November 2021 – 16:54

Sulla questione FIFA, il CEO di Take-Two si è soffermato su Top Eleven, videogioco di calcio gestionale sviluppato dalla compagnia e riservato al pubblico mobile, aggiungendo: “Questo è un grande passo avanti per noi… non abbiamo mai trattato questo sport prima d’ora. E ehm, penso che mi fermerò qui per oggi”. Una risposta fumosa, che però ben si inserisce nell’attuale situazione in cui si ritrovano EA Sports e la FIFA.

Fonte: Fanpage Tech