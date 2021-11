Teclast F7 Plus è l’occasione di oggi su Amazon

3 November 2021 – 10:19

Ampio display da 14 pollici, processore Intel e Windows 10 per questo laptop, proposto oggi su Amazon con un forte sconto a cui si aggiunge un coupon.

The post Teclast F7 Plus è l’occasione di oggi su Amazon appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico