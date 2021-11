Suu Marte sono state scoperte molecole organiche finora mai rintracciate

3 November 2021 – 14:30

Il rover Curiosity le ha identificate utilizzando una nuova tecnica, basata sulla “chimica umida”. La scoperta è avvenuta in parte per caso. Anche se non sono una prova di vita su Marte, potrebbero aiutarci a capire qualcosa in più

Fonte: Wired