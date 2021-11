Resident Evil 9 potrebbe rivoluzionare (di nuovo) la serie horror

3 November 2021 – 15:40

Il director di Village lascia intendere in una intervista che Resident Evil 9 potrebbe esplorare nuove idee horror. E i fan possono già sognare.

The post Resident Evil 9 potrebbe rivoluzionare (di nuovo) la serie horror appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico