Marvel’s Avengers: Square Enix ammette il flop dei Vendicatori

3 November 2021 – 18:39

Marvel’s Avengers di Crystal Dynamics è stato un disastro, e ora lo ammette pubblicamente anche il publisher Square Enix.

The post Marvel’s Avengers: Square Enix ammette il flop dei Vendicatori appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico