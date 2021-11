Il trucco di Instagram per aumentare la qualità delle foto e dei video che carichi

3 November 2021 – 13:20

Un trucco della piattaforma permette di aumentare la qualità del materiale caricato online, sia che si tratti di foto, sia che si tratti di contenuti video. Trovarlo non è impossibile, ma gli sviluppatori lo hanno nascosto a fondo tra le impostazioni dell’app per iOS e Android. Ecco come arrivarci in pochi tocchi.Continua a leggere



Un trucco della piattaforma permette di aumentare la qualità del materiale caricato online, sia che si tratti di foto, sia che si tratti di contenuti video. Trovarlo non è impossibile, ma gli sviluppatori lo hanno nascosto a fondo tra le impostazioni dell’app per iOS e Android. Ecco come arrivarci in pochi tocchi.

Continua a leggere Un trucco della piattaforma permette di aumentare la qualità del materiale caricato online, sia che si tratti di foto, sia che si tratti di contenuti video. Trovarlo non è impossibile, ma gli sviluppatori lo hanno nascosto a fondo tra le impostazioni dell’app per iOS e Android. Ecco come arrivarci in pochi tocchi.

Fonte: Fanpage Tech