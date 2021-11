Firefox 94: molte novità per desktop e mobile

3 Novembre 2021 – 13:45

Mozilla ha rinnovato l’interfaccia di Firefox per Android e iOS, aggiungendo sezioni specifiche per schede aperte, segnalibri e ricerche recenti.

