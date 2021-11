Amazon Fire TV Stick 4K Max: lo sconto è PAZZESCO

3 November 2021 – 10:25

Amazon catapulta il prezzo della sua miglior Amazon Fire TV Stick ad un livello folle con un taglio improvviso del 40%: grande occasione pre-Black Friday.

The post Amazon Fire TV Stick 4K Max: lo sconto è PAZZESCO appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico