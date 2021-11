Visore Apple per la realtà mista nel 2022?

2 November 2021 – 9:28

Apple avrebbe pianificato il lancio di un visore per la realtà mista con schermi 8K e chip Wi-Fi 6E nel corso del 2022, ma non per gli utenti consumer.

