Unimarconi è anche su Alexa con la propria skill

2 November 2021 – 16:14

L’ateneo Unimarconi ha sviluppato una skill per il mondo Alexa che segue gli studenti in orientamento, formazione, stage e inserimento sul lavoro.

The post Unimarconi è anche su Alexa con la propria skill appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico