Teclast M40Pro: meno di 200 euro per il tablet octa-core 6/128GB

2 November 2021 – 18:55

Il Teclast M40Pro è un tablet dal rapporto qualità/prezzo incredibile, dotato di doppio processore Cortex abbinato a 6GB di RAM e 128GB di ROM.

