In quello spazio prezioso tra la tastiera e il monitor

2 November 2021 – 11:55

Una piccola lavagna in vetro può essere ottimale per gli appunti sulla scrivania, sostituendo o tenendo più ordinati i post-it di cui spesso si abusa.

The post In quello spazio prezioso tra la tastiera e il monitor appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico