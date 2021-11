“Il mio canale sta morendo”: St3pNy si rivolge ai fan su YouTube

2 November 2021 – 16:16

Continua a leggere In una delle ultime clip pubblicate online, lo youtuber ammette che la capacità del suo canale di raggiungere nuovi spettatori è diminuita, e analizza la situazione in cerca delle risposte. Ai fan risponde di non demoralizzarsi per la situazione e promette di tornare a proporre un video al giorno sulla piattaforma.

Fonte: Fanpage Tech