Ignite 2021: Microsoft Teams entra nel metaverso

2 November 2021 – 18:03

Mesh per Teams è la nuova funzionalità introdotta da Microsoft che permette di partecipare alle riunioni utilizzando avatar 2D o 3D personalizzati.

