Garante Privacy: attenzione alle finte VerificaC19

2 November 2021 – 7:34

Il Garante Privacy avverte della presenza di app farlocche che simulano le funzionalità di VerificaC19 per il controllo dei Green Pass: avviata l’indagine.

