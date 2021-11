Fortnite bloccherà milioni di giocatori: ecco perché

2 November 2021 – 17:10

Niente più Fortnite in Cina. Dal prossimo 15 novembre il popolare battle-royale non sarà più disponibile per il pubblico cinese. Già dall'1 novembre scorso non è più possibile accedere ai server per creare nuovi account. Una decisione dietro cui si celano diverse ragioni: dalla politica a strategie di mercato.



Niente più Fortnite in Cina. Dal prossimo 15 novembre il popolare battle-royale non sarà più disponibile per il pubblico cinese. Già dall’1 novembre scorso non è più possibile accedere ai server per creare nuovi account. Una decisione dietro cui si celano diverse ragioni: dalla politica a strategie di mercato.

