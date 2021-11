DAZN sarà Full HD a partire dal 20 novembre

2 November 2021 – 10:18

Veronica DiQuattro, alla guida di DAZN Italia, conferma che dal 20 novembre il servizio passerà ufficialmente dalla definizione fullHD.

The post DAZN sarà Full HD a partire dal 20 novembre appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico