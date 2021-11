Mini PC Windows 11: MinisForum U820, SCONTO SHOCK

1 November 2021 – 16:33

Con processore Intel Core, tripla uscita video e passaggio gratuito a Windows 11, questo Mini PC è un vero affare grazie all’offerta di Amazon.

The post Mini PC Windows 11: MinisForum U820, SCONTO SHOCK appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico