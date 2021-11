Facebook perde 8 miliardi per colpa di Apple

1 Novembre 2021 – 13:45

In seguito all’introduzione della funzionalità App Tracking Transparency in iOS, Facebook ha perso 8,3 miliardi di dollari negli ultimi due trimestri.

