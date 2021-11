Elefanti senza zanne e altri esempi di “evoluzione innaturale”

1 Novembre 2021 – 9:20

In Mozambico le elefantesse nascono sempre più spesso prive di zanne. Un effetto collaterale della pressione esercitata dai bracconieri in cerca di avorio. Un esempio, tra i tanti, di evoluzione accelerata per sopravvivere a un ambiente dominato dall’uomo

Fonte: Wired