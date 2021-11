Dropbox: il supporto nativo per Apple M1 nel 2022

1 November 2021 – 16:10

Consapevole dell’enorme mole di richieste in merito giunte dagli utenti, il team al lavoro su Dropbox annuncia il futuro debutto della funzionalità.

The post Dropbox: il supporto nativo per Apple M1 nel 2022 appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico